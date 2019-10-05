韓國超人氣好感男星丁海寅受邀來台頒金鐘獎，搭檔在韓國也有相當大知名度的台灣新生代男神劉以豪，雙帥合體一同頒獎，中午事前彩排一身帥氣黑西裝登場，但卻謙虛要把「紅毯第一帥」給一起頒獎的劉以豪。

丁海寅今（5）日現身金鐘獎彩排，身穿黑色西裝超帥氣。（圖／三立提供）

丁海寅近年因《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《春夜》、《機智牢房生活》、《當你沉睡時》等韓劇創下高人氣，近日在韓國上映的電影《愉悅的音樂專輯》也上遍各大節目宣傳，好評不斷。

丁海寅在韓國人氣超高，下週也將來台辦見面會。（圖／翻攝自丁海寅臉書）

今晚將搭檔劉以豪一起頒「戲劇節目女主角獎」與「戲劇節目導演獎」，星光大道與頒獎典禮勢必也都精彩可期。

丁海寅謙虛「紅毯第一帥」是劉以豪。（圖／三立提供）

(中時電子報)