大貨車追撞意外　一人卡車內已脫困送醫（翻攝照片／戴上容新北傳真）
大貨車追撞意外　一人卡車內已脫困送醫（翻攝照片／戴上容新北傳真）

兩部大貨車5日下午3時許，行駛台61線西濱快速道路北上下台北港出口處，疑因未保持安全距離，發生追撞事故，造成其中一名駕駛受困車內動彈不得。

警消獲報後趕赴現場，將年約40歲受困男駕駛從變形車頭中解救出來，駕駛意識清醒，現送往淡水馬偕醫治，詳細車禍原因，仍有待警方進一步釐清原因。

(中時 )

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