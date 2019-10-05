大貨車追撞意外 一人卡車內已脫困送醫 17:142019/10/05 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大貨車追撞意外 一人卡車內已脫困送醫（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大貨車追撞意外 一人卡車內已脫困送醫（翻攝照片／戴上容新北傳真） 兩部大貨車5日下午3時許，行駛台61線西濱快速道路北上下台北港出口處，疑因未保持安全距離，發生追撞事故，造成其中一名駕駛受困車內動彈不得。 警消獲報後趕赴現場，將年約40歲受困男駕駛從變形車頭中解救出來，駕駛意識清醒，現送往淡水馬偕醫治，詳細車禍原因，仍有待警方進一步釐清原因。 (中時 ) #駕駛 #原因 #大貨車 #追撞 #車頭 也許您會感興趣 推薦閱讀 悚！手機突爆炸 少女睡夢中慘死 09:332019/10/01 社會 南方澳跨海大橋倒塌 油罐車「瞬間」整台墜落 10:422019/10/01 社會 基隆國道車禍封閉 遊覽車駕駛無生命送醫 11:012019/10/01 社會 他驚曝南方澳大橋坍塌原因 網熱議 14:252019/10/01 生活 WeWork動盪 拖累紐約商辦 04:102019/10/02 全球財經 獨》鋼索鏽蝕才斷橋？台大教授驚曝新肇因 10:192019/10/03 生活 只因手機放這！50年老司機首吞罰單 19:352019/10/03 日常 上海經濟減速 拖累長三角發展 04:092019/10/04 焦點新聞 國道三寶下匝道未減速 追撞三車害一死 17:192019/10/04 社會 彰化溪湖彰水路3車追撞 2撞爛1翻覆 22:392019/10/04 社會 社會熱門新聞 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 直播嗆館長「假流氓」 火鍋店老闆原來是竹聯幫大哥 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 人妻趁分居偷情 夫見床戰片崩潰戴2頂綠帽 - 社會 桃園大掃黑 查18黑槍335子彈 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。