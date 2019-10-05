立委馬文君捐給中心碑分隊的15套個人登山裝備，有重型登山鞋、高防水透氣登山雨衣、雨褲等等。（楊樹煌攝）

立法委員馬文君捐給消防分隊的高防水透氣登山雨衣、雨褲及登山鞋，經隊員試穿後馬上淋水測試，果然防水效果特佳並透氣。（楊樹煌攝）

南投四面環山，山難事故頻傳，肩負山難搜救重任的埔里鎮中心碑消防分隊，因救助任務的裝備既缺乏又老舊，立委馬文君不捨基層消防弟兄裝備不足，5日把自掏腰包38萬元添購的15套最現代化登山裝備，送給中心碑消防分隊，以提升搜救安全；馬委員的貼心，讓消防弟兄都深受感動。

埔里山城小鎮，緊臨仁愛山區，群山環繞，野溪支流繁雜，吸引遊客常來從事健行、登山或戲水，中心碑分隊受理遊客迷航、墜谷、溺水及山難等救助案件特別多。

由於搜救難度高，消防人員多仰賴登山裝備和救難器材協助，可是吊帶、繩索使用年限約5至10年，在大量使用下耗損率高，必須汰舊換新，因地方政府財政拮据，消防員往往得自掏腰包添購。

立委馬文君有感基層消防員冒著生命危險救人，裝備耗損卻得自己出錢添購，相當不捨，特慨捐出38萬元給中心碑分隊採購15套個人登山裝備，有重型登山鞋、高防水透氣的登山雨衣、雨褲，避免淋濕或失溫，並有4組全身式吊帶，用於峭壁、山谷吊掛搜救任務時更穩定，以確保安全。

馬委員表示，「救災裝備要充足、品質不能打折，才能事半功倍」，希望中心碑分隊在獲得新購專業救難配備後，能強化救難的安全與效率，讓消防人員安全先確保，才能造福更多亟待救援者。

(中時 )