高雄市交通局5日宣布，「台灣好行路線—大樹祈福線及哈佛快線」，配合交通部觀光局「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，持電子票證搭乘，即起至年底享票價半價優惠，更可索取優惠券，到指定景點店家享折扣。

交通局長鄭永祥建議，旅客可先至高鐵左營站搭乘「台灣好行—哈佛快線」直達佛陀紀念館，觀賞兼具文化教育、慧解與修持功能的國際級博物館，再轉搭「大樹祈福線」暢遊曾獲2013年國際宜居城市獎銅牌肯定的大樹區，來趟漫遊輕旅行。

鄭永祥提到，搭乘台灣好行路線時，可向駕駛長索取優惠票券，至沿線台灣鳳梨工廠、一勾堂咖啡烘焙坊、東照山咖啡、張媽媽桑葚休閒農場、紅豆有機咖啡莊園、啞巴冰、龍目社區發展協會等商家，即能享有超值優惠。

交通局補充，「好行」半價期間搭乘大樹祈福線或哈佛快線，上傳1張與好行公車、候車亭或站牌之合照至交通局臉書粉絲團「轉動高雄青春夢」貼文留言區，每月抽出佛光山平安金書籤、造型USB、隨身休閒壺等超值大獎。

交通局也祭出「搭公車刷卡」抽機票遊日本等多項優惠措施，鼓勵民眾外出多加利用公共運具。優惠如下：當日搭乘市區公車最多收費2次；搭捷運2小時內轉乘市區公車，原公路客運折3元；搭乘鐵路、輕軌、原公路客運、市區公車2小時內再轉搭原公路客運皆優惠12元；原公路客運刷卡單趟最高自負額60元。

(中時 )