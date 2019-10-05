基隆海巡隊追上涉越界漁船，以優勢警力登船將漁船扣回港。（海巡提供／許家寧基隆傳真）

大陸漁船上發現12公斤生鮮豬肉，當場將肉沒收銷毀。（海巡提供／許家寧基隆傳真）

好威！大陸籍漁船「閩福鼎」號今晨在基隆彭佳嶼海域捕魚時，遭遇正在北方三島執行取締闖入海域勤務的海巡艇，喝令漁船停船受檢，該船立即棄網逃逸，與海巡展開追逐，7名隊員靠船強勢登船，控制船長等10名船員，將漁獲及漁船全數扣回基隆。

海巡署北基巡防區指出，基隆海巡隊PP-10050巡防艇5日清晨5時在澎佳嶼西北23.5浬處發現1艘大陸漁船「閩福鼎漁」疑似越界違規作業中，海巡艇數次廣播喝令「閩」船停船受檢，但「閩」船拒絕受檢，海巡艇見狀實施緊追。

海巡艇憑藉操船技巧及優勢警力，在彭佳嶼西北24.7浬處追上逃逸漁船，海巡人員跳上船後，迅速控制駕駛台，並喝令10名船員集中前甲板，船長坦承在彭佳嶼東北19浬由東向西北航行作業，海巡艇連人帶船扣回基隆正濱漁港。

海巡指出，北方三島海域為北台灣重要漁場，這艘長38.6公尺，船寬6.8公尺、噸位220噸的「閩」船，自10月2日從浙江坎門黃門村出港，涉嫌未經許可越界闖入我彭佳嶼海域作業，依照兩岸人民關係條例32條，進行扣留船隻等處置。

海巡人員清查船上艙間物品及所帶食物，發現有捕獲漁獲約1.3噸的雜魚、大蝦，船艙內糧食有生鮮豬肉約12公斤，因目前大陸仍是非洲豬瘟疫情疫區，返港後豬肉交由防疫檢疫局人員實施檢疫消毒，並沒收銷毀豬肉，防堵疫情傳入台灣。

海巡隊表示，該船未經許可進入台灣地區限制或禁止水域，依其噸位級距最高可裁處240萬元，強調會持續以雷達嚴密監控附近海域陸船動態，一發現大陸漁船越界，就會立即派遣巡防艇前往取締，維護我國海洋資源與保障漁民權益。

(中時 )