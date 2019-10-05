加拿大籍李姓外師今年初在桃園龍潭租屋處遭警方搜索，起出163株大麻、乾燥大麻花893公克，桃園地院審理後，發現李師重教學、輕賺錢，因此酌減其刑，予以減刑後判處2年，並不予驅逐出境。

法院審理，發現李男因在加拿大及其家人均可合法施用大麻的特殊殘習，在台灣製造大麻自行使用，並都是種植小株，也未流通市面。加上來台開設補習班已久，工作成效、品德俱佳，更重教學、輕賺錢，若量處減刑之後，尚有情輕法重之憾，因此依照刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑。」給予李男減刑。

另外外國人驅逐出境，需考量是否有無繼續危害社會安全之虞，不過李師並無犯罪前科，並以開設補習班為業，其工作態度積極、用心、認真、公平無私，尊重同事，視教學重於賺錢，不願為錢讓成績差者晉級，也鼓勵家長旁聽，補習班成效扎實、良好，偶有畢業生回來感謝李師。應該繼續留在我國，因此認為沒有驅逐出境的必要。

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(中時 )