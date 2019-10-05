高雄鳳山「薇庭烘焙」出產的法式香草泡芙，消費者可自行填充香草。（柯宗緯攝）

高雄鳳山「薇庭烘焙」出產的法式香草泡芙，標榜純天然手工製作，消費者可以吃得安心。（柯宗緯攝）

高雄鳳山「薇庭烘焙」出產的法式香草泡芙，消費者可自行填充香草。（柯宗緯攝）

高雄鳳山「薇庭烘焙」出產的法式香草泡芙，標榜純天然手工製作，消費者可以吃得安心。（柯宗緯攝）

高雄鳳山「薇庭烘焙」出產的法式香草泡芙，標榜純天然手作，外皮烤得酥脆，內餡的香草卡士達醬，由師傅當天現打製作，再由消費者自行填充香草，一口咬下直接爆漿，每天限量20顆，除了現吃外，也可放進冰箱，嘗來口感猶如冰淇淋。

店長劉奕昌表示，自家泡芙外面使用餅乾皮，考量到台灣是海島型國家，泡芙較容易受潮，因此放入烤箱以170、180度烘焙，顏色會稍微烤深一點，讓客人回家嘗泡芙還是維持酥脆口感。

特別的是，泡芙內餡採DIY方式灌入，店家提供香草醬，愛吃多少就又擠多少，醬料上頭有黑色一顆顆小點點，證明是貨真價實的進口大溪地香草籽，成本硬是貴上2、3倍。

劉奕昌透露，香草醬是師傅當天用牛奶、新鮮雞蛋、香草籽去打，而非用現成的預拌粉及香草精，一切尊崇純天然、純手工製作，讓消費者吃得安心，口感也與一般市面不同，餡料濃稠度恰好，不會太稠，反而帶點水，較吃得到蛋奶香味。

除基本款香草泡芙外，店家也曾做過抹茶泡芙、巧克力髒髒包泡芙，將不定期推出創意口味。而香草泡芙當日出爐20顆，消費者可上網或致電預定，建議當天現吃完畢，除常溫灌餡使用外，也可再放置冰箱後再食用，口感近似冰淇淋，令人少女心噴發。

店家資訊

店名：薇庭烘焙

地址：高雄市鳳山區黃埔路70號

電話：（07）7407960

營業時間：下午1點至晚間8點(周一公休）

售價：泡芙1顆38元

(中時 )