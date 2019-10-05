雲林縣台西鄉懷有身孕的陳女與男友發生口角，一時想不開走入魚塭欲尋短，載浮載沈之際，被巡視魚塭的漁民發現，緊急報警，警方火速趕到與民眾合力將她救上岸，及時化解虛驚，否則將造成一屍兩命的悲劇。

「警察先生！快！有人要自殺！」漁民氣喘吁吁地衝進警所報案，副所長謝明高與警員鐘培軒火速趕往現場。當時天色黑暗視線不佳，員警在熱心民眾的引導下看見在水中漂浮的女子，員警怕她發生意外立刻拉她上岸，女子一度掙扎說：「不要救我，讓我死！」員警先安撫她的情緒，女子拒絕就醫，警方好言相勸將她帶回所內休息。

員警端上熱水讓她祛寒、給她餅乾充飢，所內同仁拿了棉被披在她身上安慰著：「自殺不能解決問題，好好冷靜一下，我通知家人來好嗎？」48歲的陳女哭著訴說委屈：「我懷了3個月身孕，與男友爭吵不想活了！」員警聽到陳女懷有身孕立刻通知消防隊派救護車將她送醫，並聯絡家人前來接回。

陳女家人接獲警方通知立即趕到醫院，男友告訴警方，2人意見不合發生爭執，陳女即獨自外出不知去向，家人以為她是外出散心，沒想到竟尋短，還好有熱心民眾及警察救回，否則後果不堪設想。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )