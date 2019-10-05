8回表

北條史也

タイムリー3ベースヒットで

7－1の6点差を遂に逆転！！！

DeNA 7－8 阪神 pic.twitter.com/MjYQYCFn4j — 阪神虎 (@ck4vxk1061) October 5, 2019

日職季後賽高潮系列戰首輪，中央聯盟首輪由橫濱DeNA對上阪神虎，阪神派出先發投手西勇輝，結果僅投12球就遭強襲球擊中左腳傷退，而且沒解決任何打者失掉3分，雖然接替的守屋功輝成功守住，不過前6局阪神以1比7落後，結果阪神竟在比賽尾端連追7分，以8比7上演大逆轉。

阪神賽前才發生洋投強森(Pierce Johnson)因老婆生小孩，緊急返國而缺陣的臨時事件，結果今日派出的先發投手西勇輝連續被敲4支安打包含筒香嘉智的3分炮，面對第5人時遭橫濱打者宮崎敏郎擊出的強襲球擊中左腳，沒解決任何人、失3分傷退，季後賽自責分率呈現無限大。

雖然接手的守屋功輝沒失掉分數，不過5局下半橫濱又連敲5支安打敲回4分，以7比1大幅領先阪神。

比賽來到第7局突然風雲變色，阪神敲出4支安打包含一發北條史也的3分炮，將比數追成5比7後，8局上半又開起一波攻勢，又是北條史也在二、三壘有人時敲出逆轉的三壘安打，一棒超前成8比7，最後阪神從6分落後，一路追分到8比7獲得勝利，北條個人包辦5分打點成為大功臣，助阪神取得高潮系列戰首輪首勝。

(中時電子報)