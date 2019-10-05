警方取締騎乘電動自行車，違規雙載的自由行陸客。（警方提供／李金生金門傳真）

警方協調租車、民宿業者加強宣導，以免荷包失血又可能發生意外。（警方提供／李金生金門傳真）

金門湧進大陸「十一」長假自由行遊客，騎乘電動自行車到處跑，違規情形層出不窮，連縣長楊鎮浯的座車都險遭擦撞。警方連日來加強取締，自10月1日〈道路交通管理處罰條例〉新法起跑以來，已開出罰單61張，特別提醒租車、民宿業者協助宣導，以免荷包失血又可能發生意外。

楊鎮浯縣長表示，「十一」長假湧進大量陸客，大多選擇租用無需駕照的電動自行車代步，但可能是路況不熟，任意穿越走停，加上違規雙載者不少，帶來一些交通問題，日前他搭乘的公務車就險些遭到擦撞，他要提醒對岸朋友特別留意安全，留下金門遊最美好回憶。

警方指出，今年至今已針對違規騎乘電動自行車開罰671件，而自10月1日〈道路交通管理處罰條例〉新法實施以來，也開出61張罰單，包括電動自行車59件、電動機車（無照駕駛）2件。

新法主要修正如下：1、電動自行車不可載人，違者可處300至600元罰鍰。2、騎乘電動自行車要佩戴合格安全帽，違者可處300元罰鍰。3、騎乘電動自行車最高速限為每小時25公里，違者可處900至1800元罰鍰。4、不可擅自改裝電動自行車，違者可處1800至5400元罰鍰，並須改回原規格。5、騎乘電動自行車不可酒後駕車，違者可處600至1200元罰鍰。

金湖分局長黃維章表示，自由行陸客不熟悉台灣交通規則，連日來特別由第1組組長廖建棠、金湖所副所長朱道祥等人協調租車、民宿業者加強宣導，希望陸客在金門有愉快、安全的假期。

金城分局長李益杰也指出，有些租車業者將需要駕照的電動機車租給無照者，包含自由行的陸客使用，依據〈道路交通管理處罰條例〉規定，無照駕駛處新台幣6000元以上1萬2000元以下罰鍰；另汽車所有人除處予同樣罰款外，並記該汽車違規紀錄1次。另允許無駕照者駕駛其車輛，吊扣其駕駛執照3個月。若外借車輛給無照者因而肇事，還需附帶民事及刑事責任，希望業者善盡查證駕駛人資格的責任，共同維護交通安全。

(中時 )