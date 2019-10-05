南方澳大橋1日坍塌釀6死10傷，1萬噸級平台船「宏禹一號」今天抵達蘇澳港，交通部政務次長黃玉霖表示，9日上午8時起將啟動橋拱拆除和移置，預計需24小時，屆時南方澳將封港。

黃玉霖說，目前破壞的橋體上部結構就有500噸，沉到水面下的結構更是重達1000噸，由於屬於長條型構造尺寸非常大，所以必須動用國家最大的海面工作船進行施工，因施工過程不需使用到陸地，不會影響漁港周邊唯一進出道路，也不會影響觀光，對居民影響也最小。

黃玉霖表示，目前提出的工作計畫分2階段進行，因為考慮到有颱風預警，計畫在9日上午8時到10日上午8時進行橋拱部分拆除和移置，後續將視颱風情況再決定是否施作橋墩等處結構。

他表示，後續橋墩和水下作業大概需5個工作天才能完成，這段時間的封港，相關工序會事先與漁會達成共識，若因此造成漁民損失也會循規定從寬認定辦理。

(中時電子報)