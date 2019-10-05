基隆市長林右昌（左2）陪長者一起動手包水餃，共度溫馨佳節。（市府提供／許家寧基隆傳真）

日照中心年底揭牌，提供失智長者日間照顧，落實在地老化。（市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市失智人口突破2000人，3間日照中心據點皆處於「滿額狀態」，市長林右昌重陽節前陪伴長者包餃子，宣布年底將位於市區的第4間公辦日照中心揭牌啟用，新的日照據點坐擁田寮河景第一排，交通、視野良好，讓長輩在舒適環境受到完善的照顧。

林右昌5日到基隆第一日照中心向銀髮長輩寒暄，一起動手包水餃、玩積木，共度溫馨佳節；林右昌說，基隆市目前有市立醫院附設護理之家、第一日照及第二日照中心共三家服務據點，平均每天收托60多人，長期處於滿額狀態。

社會處長吳庭鋒指出，基隆市65歲以上老年人口達6萬人，超過全市人口比例16％，衛福部推估基隆的失能、失智老人將近13000人，為提供市內失能、失智家庭需求，衛福部基隆醫院預計年底將在信一路、義四路口成立日間照顧中心。

位於田寮河畔的日照中心，擁有極佳視野及明亮光線，為基隆市第四家公辦「小規模多機能服務」服務據點，簡單來說就是日照中心的旗艦版，結合「日間照顧、居家服務與夜宿」三合一，為失能、失智長輩提供多元的照護服務。

社會處老人福利科長蔡惠貞表示，目前3間日照據點位於信義、中正、七堵區，年底開辦的第4間日照據點，一樓為社區復健中心，二樓為日間照顧，提供綜合式社區式服務，如有生活照顧需求家庭，可撥打1966長照專線，有照管專員提供專業評估。

(中時 )