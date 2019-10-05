不要以為幹話只有朋友和政治人物在說的，老師其實也超愛講幹話，尤其是學生時期，當初以為老師說的惇惇教誨是人生真諦，有時候一堂課就被這樣消磨掉了，然而長大後回想當時老師原來講的不是理想、不是未來，只有純粹的幹話。

近日有網友以「聽過老師最幹的幹話是？」為題在PTT發文，掀起熱烈討論。（摘自PTT）

近日有網友以「聽過老師最幹的幹話是？」為題在PTT發文，掀起熱烈討論，大家紛紛留言，看見許多熟悉的幹話，更是充滿著回憶與共鳴，意外發現老師最愛講的幹話是「心靜自然涼」，還有「以後你們就會感謝我的」。

網友點出各種幹話，「這些國中老師都教過了，我就不講了」、「這題會考」、「我其實很不想當老師」、「（下課鐘響）老師：我再講兩分鐘就好」、「這些以後都會學到，老師先不教了」、「這次的考卷很簡單」、「國中師：考上高中就輕鬆了，高中師：考上大學就輕鬆了，大學師：找到工作就輕鬆了」。

有沒有覺得有點熟悉呢？經過討論，果然驗證了天下的老師都是一樣愛講幹話，不過若少了這些幹話，好像青春也少了點什麼。

(中時電子報)