入秋之際，正是品蟹的最佳時節，台中林酒店森林百匯即日起推出「感蟹祭」，主廚們精選各式新鮮秋蟹為食材，再以精湛的廚藝推出多款豐富秋蟹料理，如「鱈場蟹烤飯」、「雪蟹昆布湯」、「墨西哥辣蟹」等7道秋蟹料理， 10月31日前還可享平日午晚餐「四人同行，一人免費」讓饕客一次吃得過癮。

集合眾多海鮮而成的「鱈場蟹烤飯」。(圖/台中林酒店提供)

想吃秋蟹的饕客不用親自跑一趟漁市場，台中林酒店森林百匯感蟹祭活動，由西式、日式、中式等不同領域的八大主廚，使用當季螃蟹設計出多道菜餚，其中又以「鱈場蟹烤飯」最令人期待，鮮甜肥美的鱈場蟹搭配各式海鮮所製成的烤飯，帶有嚼勁、彈牙的口感，光聞到味道就令人食指大動。

另有「雪蟹昆布湯」，美味的雪蟹蟹腳，加入高湯熬煮，呈現出雪蟹的原味鮮甜，讓饕客大飽口福。另外還有號稱蟹膏之王的麵包蟹，肥美的蟹肉與濃醇的蟹黃配上辣椒快炒，香辣的香氣使這道料理更添層次，讓人一口接著一口吃。即日起到10月底前平日午晚餐前往林酒店森林百匯用餐，就可享有4人同行1人免費優惠，但須注意週五晚餐除外(請於一周前訂位)。

使用高湯熬煮，讓凸顯雪蟹的鮮甜。(圖/台中林酒店提供)

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