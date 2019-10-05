移民署苗栗縣專勤隊加強管理外來人口，宣導自行到案外，並在接獲情資後調閱路口監視器全力追查，苗栗縣專勤隊日前於銅鑼鄉中興工業園區旁附近巷道，一舉逮捕6名失聯移工。

苗栗縣專勤隊長朱應龍表示，失聯移工普遍警覺性極高，一般民眾不易察覺，經多次派員勘查數日並監控蒐證，發現移工藏匿的處所位在苗栗縣銅鑼鄉中興工業園區旁附近巷道。專勤隊指出，在移工們從廂型車下車之際，一擁而上逮捕，並依循前往移工住處，發現1名移工正打赤膊煮飯，還吆喝「可以吃飯了」，另位在屋內的陳姓移工驚見查緝人員，則故作鎮定謊稱自己是在地房東。所幸查緝人員機警觀察，發現口音有異，識破詭計，全帶回依法處理並持續追查幕後非法雇主。

日前苗栗縣專勤隊會同海巡署苗栗縣查緝隊，一舉查獲6名失聯逾期移工及逾期外僑，呼籲民眾，切勿心存僥倖貪一時之便僱用逾期外僑，否則將面臨15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯處可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰鍰。

(中時 )