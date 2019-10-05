謝瓊煖與徐麗雯雙雙現身。（圖／廖映翔、范佐意攝）

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電視圈的盛事金鐘54今(5日)在台北國父紀念館盛大舉行，稍早下午五時星光大道部分已正式展開，今年以《菜頭梗的滋味》入圍戲劇女配角獎和女主角獎的謝瓊煖與徐麗雯雙雙以深V造型禮服踏上紅毯。謝瓊煖今年除了《菜》劇外，在《我們與惡的距離》中飾演殺人犯的母親令人印象深刻，她今一改戲中純樸形象性感現身，讓網友直呼：「太美啦！氣勢好強」、「超看不出來是與惡那個媽媽」。

謝瓊煖與徐麗雯在劇中飾演龍劭華的大小老婆，以真摯不浮誇的演技獲得評審青睞，私下是粉絲與偶像關係的兩人感情也十分不錯，徐麗雯今以一襲黑色禮服踏上紅毯，胸前開岔直到肚臍，性感爆表，一旁的謝瓊煖也不惶多讓，胸前大露事業線，一頭黑長直髮相當有氣質，與過去螢幕造型截然不同。

徐麗雯受訪時直言緊張，但更期待之後能像身邊的偶像謝瓊煖一樣年年入圍，謝瓊煖則害羞搖頭，笑說昨晚緊張到睡不著，想到可能上台領獎的是別人就鬆了一口氣。

(中時電子報)