台中市政府為迎接2020台灣燈會，正緊鑼密鼓展開各項籌備工作，預計招募5000名志工，自8月19日起開放系統報名，截至9月底止已有3757名志工熱烈迴響。市府社會局表示，目前安全組及環保組均已額滿，尚有客服組、導覽組、衛生組、庶務組歡迎加入。

社會局透過「台中市108年度社會福利類志願服務團體聯繫會報」舉辦燈會志工招募說明會，針對421位團隊代表說明燈會活動及志工招募資訊，現在反應熱烈，許多團隊現場加入報名行列。

社會局表示，2018台中世界花卉博覽會有1萬6千多名志工投入花博服務，展出期間志工們不辭辛勞，堅守崗位服務每位參訪的遊客，深受好評，為台中市志願服務創下新的里程碑。這次2020台灣燈會，志工更是「亮點」，每位志工都是照亮燈會的靈魂人物。

社會局指出，台灣燈會預計招募5,000名志工，自8月19日起開放系統報名，截至9月底止已有3,757名志工熱烈迴響，感謝崇正基金會、紳士協會、國際熱愛大自然促進會、豐田社區發展協會、台中市勞工志願服務協會、台灣勞工大聯盟公會、林新醫院、豐原醫院、第五第六救災救護大隊等團隊熱情響應，目前安全組及環保組均已額滿尚有客服組、導覽組、衛生組、庶務組歡迎加入。

社會局表示，志工報名期間預計11月30日截止，年滿16歲且領有志願服務紀錄冊的志工夥伴皆可報名參加，可上網搜尋「2020台灣燈會在台中志工服務平台(https://volunteer.taichung.gov.tw/about.aspx)」，直接網路報名，或電洽台中市志願服務推廣中心電話 04-24375973分機9。

台灣燈會分為主展區后里森林及馬場園區，開展期間109年2月8日至2月23日），副展區文心森林公園，開展期間108年12月21日至109年2月23日。排班服務時間暫定為每5小時1班，平日2班，假日3班，每位志工至少服務20小時。平日(週一至週四)下午13時至22時30分，假日(週五至週日、含例假日)上午9時至晚間23時。

(中時 )