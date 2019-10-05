民進黨立委參選人鄭朝方（左）和總統蔡英文（右）直播介紹客家美食。（羅浚濱攝）

2016年總統大選蔡英文在新竹縣得票率高達4成2，蔡英文5日在尖石鄉主持司馬庫斯聯絡道路等4項工程啟用典禮，接著在竹東和立委參選人鄭朝方直播介紹客家菜，在芎林為立委參選人周江杰加持時，希望2020總統大選竹縣得票率能超過5成。

蔡英文特別穿上改良式的泰雅服裝，先到尖石鄉梅花健康文化站視察，梅花國小學生以木琴演奏「幟布歌」，並由小朋友指導如何敲打木琴。

蔡英文在那羅市集文學林地，主持司馬庫斯連絡道、那羅溪綠水廊道、那羅部落文化健康站周邊公共設施、馬胎傳統步道再造等4項工程啟用典禮，期盼改善原鄉基礎建設，讓司馬庫斯聯絡道讓通往尖石後山的路更安全暢通，同時也讓各個景點銜接更完整，充分發揮自然、人文、觀光優勢。

「總統喜歡客家菜嗎？有沒有特別愛吃的菜餚？」立委參選人鄭朝方在竹東「今大小吃」直播介紹客家美食，蔡英文說「粄條就是我最喜歡的，我也喜歡吃鹹湯圓！」2人一搭一唱， 享用美食。

蔡英文在芎林廣福宮參拜時，說明口蹄疫拔針、遠洋漁業取消黃牌、5月減稅及長照2.0等施政都讓民眾有感，希望明年總統大選在新竹縣的得票率能超過5成。

蔡英文並以台大生醫園區醫院12月就會正式開幕，將能增加年輕人的就業機會，希望大家也要支持同是年輕人的立委參選人周江杰。

前縣長林光華說，就他所知國民黨已經丟包，「草包已被丟包」，他這個月要保護韓國瑜，也希望接到電話民調的民眾要保護韓國瑜，不要讓韓國瑜民調剩下10幾趴，不要讓這個可敬對手被換掉。

(中時 )