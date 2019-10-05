「台中車站鐵道文化園區」啟動首展，在園區20號倉庫推出「影藏台中歲月一甲子－余如季攝影展」。（陳淑芬攝）

台中火車站已有百年歷史，鐵道文化園區的20號倉庫首檔活動5日以「余如季攝影展」開場，已故攝影師余如季以影像記錄一甲子以來台中車站周邊生活點滴，成為台中城市發展的重要史蹟。尤其，攝影展主照是50年前台中金龍少年隊創下台灣首度奪得世界少棒冠軍紀錄，球隊凱旋歸鄉的畫面，更是彌足珍貴。

台鐵局民間促參案「台中車站鐵道文化園區」，營運廠商經典國際公司，首展在園區內的20號倉庫推出「影藏台中歲月一甲子－余如季攝影展」，展出已故攝影師余如季約70幀作品及攝錄影器材，5日舉辦開幕儀式，台中市文化局副局長曾能汀、余如季的兒子余立、立委黃國書及議員黃守達、李中等人與會，攝影展為期3個月。

經典公司總經理林揮武表示，台中市因鐵道而生的城市，「台中車站鐵道文化園區」將打造成與傳統車站商場不同的文化特質園區，有承先啟後延續台中車站百年歷史的深意。城市發展在地形、地物及建築等有變、也有不變，「余如季攝影展」展出照片裡有不少的景物如今已不復見，更顯珍貴。

余立指出，他父親自40年代至民國105年擔任市府紀錄宣導及記者等職，拍攝紀錄中部重大事件、生態及人文風情，父親生前曾說「他至少為台中拍下百萬份影像」，經他多年來整理發現數量絕不只百萬，大量照片及影像資料猶如礦場及酒窖，他慢慢地整理才能挖掘鑽石來，而且要歷久才能展現價值。

主辦單位邀請民眾前來回味火車站的百年風華，並與現今火車站合影，留下相片共同累積成台中火車站古往今來的歷史紀錄，參加活動民眾可獲贈余如季作品限量紀念明信片。

(中時 )