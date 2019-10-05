一家知名上市貨運公司設在台南新市區的物流據點，由於深夜時經常有車輛禁區並裝卸貨，因貨櫃鐵板撞擊聲響太大，讓住在附近的民眾飽受噪音之苦，夜夜難眠，多次向相關單位檢舉，也曾向業者反應，卻未得到正面回覆，5日下午約40位居民前往廠區陳情，多位民代也出席關心，最後業者承諾11月底前會做出改善，抗議民眾才散去。

嘉里大榮物流4月間在台南新市區大營里設置轉運中心，全台南的貨物都集中在此地發貨，近年來網路購物興盛，物流需求大增，深夜到凌晨時分都還得進出裝卸貨，發出的聲響擾人清夢，大營里長廖俊道表示，此據點開始營運後，就接到許多里民投訴噪音問題，他向相關單位、民代反應，不但沒有解決，還越來越嚴重。

林姓居民說，「大半夜的乒乒乓乓，還以為是鐵工廠，老人家休息的早，被驚醒後就徹夜難眠，實在太過分！」南市環保局指出，在接獲民眾檢舉後，在9月5日、25日都曾派員前往量測，記錄分別為57.2分貝、58.9分貝，均超過晚間10點後不可超過47分貝的標準，首次量測後已向業者開單，限期2個月內改善，若11月5日業者仍未改善，將開罰6000元至6萬元不等，且得命令停工、停業。

物流業者回應，會出現噪音情況是因為貨櫃起落時，鐵板撞擊所造成，地方居民之前反應時，已經先鋪設棉布、墊子等消音方式應急處理，在11月底前會完成隔音牆設置，到時候將有7公尺高的圍牆阻絕廠區，並會加強內部員工教育訓練，降低夜間裝卸貨噪音。

(中時 )