旺旺文教基金會、中天、中國時報舉辦「向彰化縣長青長輩致敬」演唱會，縣長王惠美和嘉賓們也上台為愛發聲，獻唱「捉泥鰍」掀起高潮。（吳敏菁攝）

「向彰化縣長青長輩致敬」演唱會，上千長輩和志工，共度美妙時光。（吳敏菁攝）

「向彰化縣長青長輩致敬」演唱會，上千長輩和志工，共度美妙時光。（吳敏菁攝）

旺旺文教基金會、中天、中國時報舉辦「向彰化縣長青長輩致敬」演唱會，縣長王惠美和嘉賓們也上台為愛發聲，獻唱「捉泥鰍」掀起高潮。（吳敏菁攝）

迎接重陽節，旺旺文教基金會、中天、中國時報在鹿港統一度假飯店舉辦「向彰化縣長青長輩致敬」演唱會，縣長王惠美上台為愛發聲，首度獻唱「捉泥鰍」掀起高潮，長輩們乘著歌聲的翅膀喚起幸福記憶，緊接著群星輪番演唱，上千不老族度過了魔幻時光，如癡如醉。

這場用歌聲向長輩、志工們致敬的演場會得到彰化縣志願服務協會、彰化縣花之鄉國際蘭馨交流協會、彰化縣北斗奠安宮慈善功德會和豐安診所院長蔡明忠等共襄盛舉，蘭馨協會理事長陳穎青表示，重陽節到了，透過民歌演唱讓長輩們回味走過歲月，撫慰心情是件特別美好的事情。

彰化縣長王惠美感謝長輩過去的辛勞，使我們有更好的生活，感謝旺旺文教基金會、中天、中國時報等大力贊助活動，讓大家再次欣賞、回味民歌，有個不一樣的下午。

王惠美還感謝長輩們的包容，表示這次調整369重陽禮金，主要是希望縣政永續，節省下的經費，主要投資教育，未調整前，215所學校只編列5000萬元經費，過去基層建設4億元也只編5000萬元，要謝謝長輩支持，大家共同努力，只有一個目標，就是讓「彰化更好、更美」。

王惠美在主持人涂佩岑的大力邀請下還破例為愛發聲，贊助嘉賓們也一起上台合唱抓泥鰍，透過熟悉的旋律，為長輩們和無私的志工獻上溫暖，這段精彩的演唱影片還上網直播，引起讚聲連連，一起為敬老喝采。

緊接著電音歌后安苡葳、南方二重唱、李明德、曾淑勤、偶像樂團KaNIT等11位藝人帶來膾炙人口20首經典老歌，讓永遠「長青」的長輩們再次觸電，一起感動社會的溫暖，重喚了年輕的心情。

(中時 )