據新華社報導，英國生態與水文學中心等機構3日聯合發布一份報告說，自1970年以來，英國野生生物物種的地理分布範圍和多度（單一生物物種的數量多少）總體呈下降趨勢，其中飛蛾和蝴蝶等數量下降比較明顯。

這份名為《2019自然狀態》的報告由包括生態與水文學中心在內的超過70個野生生物組織、政府機構和研究所合作完成。報告基於大量數據審視了英國整體的野生生物發展狀況。

10月2日，上海動物園蝴蝶館內，一名遊客正在拍攝蝴蝶標本。在上海動物園舉辦的「蝶舞申城迎國慶」第七屆蝴蝶展展覽期間，將陸續放飛約30種8萬隻蝴蝶，讓遊客每天都能漫步在「蝶海」之中。（圖／新華社）

據報告介紹，團隊選取了大量英國植物和動物物種進行分析後發現，這些野生生物物種多度自1970年以來平均下降了13％；其中飛蛾和蝴蝶數量分別下降了17％和25％。

報告分析的野生生物物種在地理分布上自1970年以來也平均縮小了5％，但不同物種情況有所差別，27％的物種分布範圍明顯縮小，21％的物種分布範圍反而擴大，52％沒有出現太大變化。

10月2日，遊客在觀看上海動物園的工作人員放飛蝴蝶。（圖／新華社）

報告作者之一、生態與水文學中心的傑克·哈特菲爾德博士說，儘管這份報告顯示了一部分生態保育成功的案例，但物種的分布範圍和多度在總體上都出現了下降，「我們有必要繼續深入研究，以便了解是什麼因素導致這種狀況，以及這會給生態系統和我們帶來什麼後果」。

(中時電子報)