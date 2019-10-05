大雅工廠火警搶救實錄。(影片取自張喬志youtube)

台中市消防局特搜大隊西屯分隊員謝志雄、張哲嘉2警消因救災殉職，同袍哀慟，1名消防局勤務中心隊員貢獻攝影專長，勤餘將謝、張2員奔馳火場出勤影片與奮不顧身、救災身影，剪輯近4分鐘微電影上傳YouTube供網友點閱。

2名消防隊員失聯4個半小時，現場搜救人員8點左右在火場內找到遺體將其抬出。(翻攝自youtube)

同袍忍不住情緒掩面痛哭。(翻攝自youtube)

將近4分鐘影片中，片段呈黑白影像、文字是「凌晨大雅區中和六路免洗餐具工廠火警，火勢一發不可收拾，2名警消兄弟受困火場失聯…」，有消防同仁不捨說，謝志雄、張哲嘉，2人年紀相仿、熱愛消防工作，總是水裡來火裡去，仍捨命救災。

表達對2位殉職勇消最高的敬意。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真）

將近4分鐘影片，片段中呈黑白影像，悼念2警消捨身救災，英勇奉獻精神。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真）

影片中呈現當天大雅區工廠火警，熊熊烈焰，打火兄弟積極搶救。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真）

消防局指出，製作影片的作者是消防局勤務中心隊員張志發，獲知同袍在執勤時，不幸殉職，心理相當難過，將這次執行大雅鐵工廠大火勤務的同仁影片，利用下班時間剪輯，影片總長約3分35秒；有同事指出，張甚至一度紅著眼眶，邊看影片邊剪輯，充滿不捨。

影片片尾文字「最沉痛的不捨，致上最崇高的敬意，學長任務已結束，願祢們一路好走，致英雄，謝志雄．張哲嘉」。表達對2位殉職同袍的敬意。影片上傳YouTube網站，逾1萬多人點閱，網友不捨留言：「向偉大的打火弟兄致敬」、「感謝你們冒生命危險付出，台灣有你們真好」希望未來重視第1線消防人員安全。

(中時電子報)