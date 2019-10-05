楊貴媚、SOAC、張軒睿以實境節目《阮三个》入圍「益智及實境節目獎」與「益智及實境節目主持人獎」，三人現身走紅毯，張軒睿以墨綠西裝帥氣現身，接受訪問時楊貴媚談到節目拍攝中狀況，開玩笑說：「好怕愛上他」。

左起：SOAC、楊貴媚、張軒睿以實境節目《阮三个》入圍「益智及實境節目主持人獎」。（圖／翻攝自Youtube）

第54屆電視金鐘獎登場，入圍「益智及實境節目獎」與「益智及實境節目主持人獎」的楊貴媚、SOAC、張軒睿，今晚現身星光大道紅毯，身穿墨綠西裝的張軒睿相當吸睛帥氣，展現出大男孩的貴族氣息。

(中時電子報)