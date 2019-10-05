經濟部長沈榮津（左二）5日在嘉義縣長翁章梁（右一）、立委蔡易餘（右二）、水上鄉長劉敬祥（左三）陪同下出席。（張毓翎攝）

經濟部長沈榮津（左四）希望水上鄉親在環評上多多支持。（張毓翎攝）

有不少水上鄉親至現場了解。（張毓翎攝）

經濟部長沈榮津5日在立委蔡易餘、嘉義縣長翁章梁、水上鄉長劉敬祥陪同下，至水上鄉新發寺廣場前舉辦「南靖農場土地開發產業園區評估」說明會，沈於說明會上允諾，經濟部將投入63億元成本開發，預估2年內完成開發，希望鄉親在環評上多多支持。

沈榮津指出，受到美中貿易戰影響，大批台商回台，對土地需求殷切，故經濟部為了滿足台商用地的需求，將陸續開發用地，在興建公共設施時，就會開放廠商來建廠，未來南靖農場產業園區將定位朝著智慧精密機械、醫藥生物及精緻農業科技產業進行。

因應台商回台投資，經濟部計畫將彰化二林、雲林馬光、嘉義公館、嘉義南靖、台南沙崙及高雄九鬮等6處農場列為產業儲備用地；南靖農場為台糖土地，鄰近嘉義高鐵站、台鐵南靖站、國道1、3號，故交通便利、水電供給無虞，生活機能佳，周邊區域有226公頃，預計可提供產業用地面積約158公頃。

蔡易餘表示，沈部長不僅為台南新營人，也是朴子女婿，他相當熟悉附近環境，當初跟他推薦南靖農場作為開發地時，兩人一拍即合，這次說明會主要跟鄉親報告未來規畫，之後環評過程中，盼地方都能支持、沒有任何雜音，讓環評順利進行，一旦環評通過，水上未來的大發展指日可待。

翁章梁表示，經濟部在嘉義縣挑中2個地方作為產業園區，分別中埔公館農場和南靖農場，馬稠後二期園區已和台糖公司達成合作共識，明年就可以售地，中科院也確定在民雄鄉設立航太研發科技園區，未來嘉義縣將成為「工農大縣」。

(中時 )