嘉義縣長翁章梁（中）到場見證水牛厝公司董事長張志毓（左），與嘉大農學院長林翰謙（右）簽署永續發展合作備忘錄。（張毓翎攝）

嘉義縣政府5日在嘉縣太保市水牛厝玉皇宮前廣場舉行「永續發展合作備忘錄儀式」，由水牛厝公司與嘉義大學農學院一同簽署合作備忘錄，將修葺水牛公園藝都表演樓，並將周邊環境打造成為觀光休閒驛站，嘉義縣長翁章梁也特地前來見證，並盼藉由此計畫帶動周邊產業繁榮。

今年為地方創生年，縣府為活化在地產業，這次將水牛公園部份腹地ROT給水牛厝公司，作為高速公路出入口觀光休閒使用，促進地方繁榮，今日由水牛厝公司董事長張志毓，與嘉大農學院長林翰謙簽署合作備忘錄，預估明年農曆年前就可營運。

張志毓表示，太保市水牛公園位在嘉義交流道出口處，是個交通往來相當方便的地方，未來將媒合嘉大農學院規畫以蘭花、稻米、竹炭及茶葉等產業發展及園區造景，遊客在直接購買到嘉義縣18鄉鎮市的農特產品，讓水牛公園藝都表演樓不再是大家所稱的「蚊子館」，而是觀光休閒的好去處。

翁章梁表示，水牛公園藝都表演樓將交給水牛厝公司承接，作為觀光休閒驛站使用，遊客到這裡購物，不僅可採購嘉義縣新鮮農特產品，期待未來他們能將更多人潮帶進，而水牛公園的部分，縣府將與太保市公所商討如何管理，以帶動地方繁榮。

(中時 )