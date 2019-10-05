台南官田菱角因授粉期遭雨災造成產量銳減，農委會主委陳吉仲、立法委員郭國文等人5日到官田會勘，提出補助生產資材、行銷活動等做法幫助農民減輕損失。（莊曜聰攝）

陳吉仲巡視官田菱角受雨災影響減產狀況

台南官田種植的菱角遇到8月間的連續雨勢，讓正值授粉期的菱角碰上麻煩，造成一、二期的產量銳減，連帶對整體供銷產生影響，9月的產量只有往年的2到3成，農民叫苦連連，立法委員郭國文邀農委會主委陳吉仲南下會勘，初步決定將以補助生產資材的方式，補助每分地1000元，降低農民損失，有種植的農民可向農會辦理登記。

因近年暖冬氣候影響，原本預期菱角產季將提前在9月中旬開始，但8月間的連綿雨勢，使得菱角花被雨水打壞，只開花不結果，不只產期延後，一、二期的產量更不到5成，連帶三期也受到影響，

立委郭國文及市議員陳秋宏接到農民陳情後，向農委會反應，希望能爭取到天然災害救助，但相關單位現勘後，認為減產比例不到2成的現金救助標準，與農民感受差異相當大，因此邀請陳吉仲到場現勘。

陳吉仲一行人在郭國文、陳秋宏、官田區長顏能通、官田區農會總幹事林正容及農糧署、台南農改場等人員陪同下，前往位於東西庄里的菱角田現勘，聽取地方意見，陳吉仲離開前做出承諾，關於後續的菱角生產狀況，將進行複勘調查，但9月菱角歉收狀況確實嚴重，因此將以補助生產資材的方式，來降低農民的損失，並透過菱角行銷和特賣會等活動，吸引消費者購買，實質提升農民收益。

(中時 )