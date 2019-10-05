桃園客運吳姓及胡姓兩名惡司機，乘搭車的女高職生有智能障礙，竟然連續對她性侵，桃園地方法院將吳姓司機判刑2年、胡姓司機判刑1年10月，臺灣高等法院認為2人「不顧自身家庭責任及職業操守，且無視嚴刑竣罰」為個人私慾而犯罪，駁回2人上訴，全案仍可上訴。

吳姓及胡姓司機自2014年4月起，見到搭車的高職女學生有智能障礙，竟然不顧對方還未成年，吳姓司機分別在女學生家中及汽車旅館內，5次性侵女學生；胡姓司機也公車車廂內讓女學生為他口交，前後達3次。2人甚至在女學生成年後，還各對她性侵1次。

吳、胡2人檢方偵查時坦承犯案，並在偵查階段就申請參加「修復式司法試行方案」，與被害人之母達成協議，並分別寫下悔過書、向社福慈善團體等捐助善款，犯罪後態度尚佳，檢方沒有上訴，由被告2人自行提起上訴請求從輕量刑並諭知緩刑。

不過，高院認為，被告2人都已結婚生子，擔任公車司機搭載學生，認識當時還在讀高職的被害女學生，竟不顧自身家庭責任及職業操守，且無視嚴刑竣罰，為逞個人私慾犯罪，侵害女學跟她家屬權益，並危害社會風氣、公車司機的形象，雖然上訴理由提到被告配偶的健康、親子、經濟狀況及原住民身分，都跟罪責輕重沒有重要性關聯，而且一審就已經酌量減刑，對於應執行的刑罰沒有不執行的妥適理由，因此駁回2人的上訴。

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(中時 )