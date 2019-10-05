巴鈺介紹穿搭時，除了解說身上的行頭，還幽默說：「加上我的長輩」。（圖／取材自2019第54屆 廣播電視金鐘獎 2019 54th Golden Bell Awards Youtube）

第54屆金鐘獎今（5日）在國父紀念館登場，女星巴鈺以《一袋女王》和曾國城一起角逐綜藝節目主持人獎，巴鈺更是大解放，以一襲深U禮服「超有料」登場，美胸超吸睛，網友更是狂讚：「有誠意」、「好辣」。

巴鈺身穿蕾絲刺繡、仙氣蓬裙亮相紅毯，更吸睛的是，她胸前大開深U，傲人上圍快彈出，尺度大到讓紅毯主持人黃豪平直呼：「不敢往左左邊看」，而巴鈺介紹穿搭時，除了解說身上的行頭，她幽默說：「加上我的長輩」，還被黃豪平虧「有點放太開」。

(中時電子報)