第54屆金鐘獎今（5日）在國父紀念館登場，女星巴鈺以《一袋女王》和曾國城一起角逐綜藝節目主持人獎，巴鈺更是大解放，以一襲深U禮服「超有料」登場，美胸超吸睛，網友更是狂讚：「有誠意」、「好辣」。
巴鈺身穿蕾絲刺繡、仙氣蓬裙亮相紅毯，更吸睛的是，她胸前大開深U，傲人上圍快彈出，尺度大到讓紅毯主持人黃豪平直呼：「不敢往左左邊看」，而巴鈺介紹穿搭時，除了解說身上的行頭，她幽默說：「加上我的長輩」，還被黃豪平虧「有點放太開」。
(中時電子報)
第54屆金鐘獎今（5日）在國父紀念館登場，女星巴鈺以《一袋女王》和曾國城一起角逐綜藝節目主持人獎，巴鈺更是大解放，以一襲深U禮服「超有料」登場，美胸超吸睛，網友更是狂讚：「有誠意」、「好辣」。
巴鈺身穿蕾絲刺繡、仙氣蓬裙亮相紅毯，更吸睛的是，她胸前大開深U，傲人上圍快彈出，尺度大到讓紅毯主持人黃豪平直呼：「不敢往左左邊看」，而巴鈺介紹穿搭時，除了解說身上的行頭，她幽默說：「加上我的長輩」，還被黃豪平虧「有點放太開」。
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