精神病患犯罪成為社會矚目議題，犯罪被害人保護協會5日舉辦「犯罪被害保護研討會」，從法律、醫療及人權等角度探討精障人士犯案的人權保護及保障。中市王姓牙醫師血案被害家屬表示，支持對精障朋友的尊重、関懷及照護，但是不應該濫用法律及人權等美意，以精神障礙理由逃避責任，讓善良老百姓的人權、生命及公平正義無法伸張。

犯罪被害人保護協會台中分會、台中地檢署及台中市府法制局5日舉辦「犯罪被害保護研討會--精神病患人權及犯罪被害人保護之調和」，邀請法界、醫界及病友團體人士發表專業看法及分析，中市1年多前發生王姓牙醫師遭殺害案震驚社會，被害妻子鄒鳳珠也受邀與會。

鄒鳳珠對丈夫在1年多前遇害仍表哀痛，她受訪時呼籲，精障人士的照護、法律及社區訪視治療等都要重新檢討與改革。她說，台灣司法近年對精障人士殺害人命案件，是以受害人的鮮血及生命來寛容他們的刑責，導致公平正義不斷被打折，她支持尊重、関懷及照護精障朋友，但是不應該容許濫用法律及國際公約維護弱勢團體的美意，任意以精神障礙的理由逃避責任，讓善良老百姓的人權、生命，公平正義無法伸張。

犯保台中分會主任委員陳怡成表示，精神疾病與犯罪沒有必然關係，但犯保從輔導被害人過程發現，不少精神病患者並沒有病識感，希望政府能透過公衛宣導讓他們能及早就醫，並主動對具危險性精神疾病患者進行醫療，提前預防憾事發生。

康復之友聯盟理事長李麗娟則表示，社會應進一步認識精神疾病，不能一昧將犯罪直指向精神疾病患者， 根據「無差別殺人案件」分析，嫌犯常具人格障礙及藥酒癮等人士，並非一般精神疾病患者，精神病患及家屬急需社政、勞政及友善環境等資源支持。

中國附醫精神醫學部顧問及主治醫師鄭若瑟則指出，精神疾病醫療最大的困難是患者不願就醫及中斷，導致病情不穩定，建議可參考比照糖尿病醫療給付的「論質計酬」方案，增加醫療誘因，提高整體照護成效。

(中時 )