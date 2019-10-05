香港行政長官會和行政會議4日決定根據《緊急情況規例條例》，訂立《禁止蒙面規例》，於5日0點起實施，但是事後還是要提交立法會追認，遵循程序完成立法。

內政部長徐國勇表示，現行集會遊行法是民國77年國民黨執政時所制定，民進黨在105年就主張將這個規定（按：似指集遊法第14條第6款）刪除。不過，民進黨現在完全執政，遲遲未刪集遊法禁止蒙面的相關規定，實在說不過去。

香港行政長官會和行政會議4日決定根據《緊急情況規例條例》，訂立《禁止蒙面規例》，於5日0點起實施，但是事後還是要提交立法會追認，遵循程序完成立法。《緊急情況規例條例》1922年由港英政府立法，1997年後繼續適用。

根據維基百科記載，各國訂有類似「反蒙面法」的國家，有美國、加拿大、法國、德國、奧地利、荷蘭、瑞典等10餘國。

台灣也有類似之法制，根據集會遊行法第14條，主管機關許可室外集會、遊行時，得就相關事項做必要之限制，其中第六款規定「關於妨害身分辨識之化裝事項」，或許可稱為集遊法的「反蒙面條款」。

集會遊行法條文雖然是民國77年國民黨執政時所制定，但歷經李登輝、陳水扁當總統，均未修正，民進黨或許可以用國會未過半卸責。但是2016年民進黨蔡英文當選總統，國會也過半，在忙著成立「東廠」修理國民黨之餘，卻遲遲仍未修正集遊法，「是忘了，還是害怕想起來？」再用國民黨為理由推責，顯然說不過去。

前民進黨台南縣長蘇煥智在臉書即指出，民進黨現在完全執政，立法院佔多數，為什麼不廢止集遊法？至少也應該落實報備制，把這個條文廢了！

更何況，行政機關行使裁量權，仍應遵守法律優越原則，應避免違反誠信原則、平等原則、比例原則，否則構成裁量瑕疵以及判斷瑕疵。

內政部長徐國勇4日在臉書表示，可依個案做必要性考量，保留警方於執法時有此項限制權，如遇有個案可能發生違法暴力行為之虞時，始視情形限制，並非不分輕重而一律禁止。

但是，稱香港禁止蒙面是民主倒退，台灣反年改團體蒙面是違法，在不確定法律概念的判斷餘地或是法律效果的行政裁量上，是否有違反誠信原則、平等原則、比例原則，而構成判斷瑕疵或是裁量瑕疵？也不無疑問。

另外，在緊急命令方面，中華民國憲法增修條文第2條第3項規定，「總統為避免國家或人民遭遇緊急危難或應付財政經濟上重大變故，得經行政院會議之決議發布緊急命令，為必要之處置，不受憲法第四十三條之限制。但須於發布命令後十日內提交立法院追認，如立法院不同意時，該緊急命令立即失效。」

台灣在1999年921大地震後，9月25日也發布緊急命令，行政院為執行緊急命令，也訂定「緊急命令執行要點」。根據釋字543號解釋，緊急命令具有暫時替代法律、變更法律效力之功能；緊急命令乃對立法部門代表國民制定法律、行政部門負責執行法律之憲法原則特設之例外，雖應遵守比例原則，但不受憲法第23條法律保留原則之限制。

更何況，在台灣即使無緊急命令的情形下，行政法的法源仍承認「法規命令」，即行政程序法第150條，行政機關基於法律授權，對多數不特定人就一般事項所作抽象對外發生法律效果之規定。

大法官也採取有如德國的以規範密度為基礎的層級化保留體系。釋字443號解釋區分為憲法保留、絕對法律保留、相對法律保留、非屬法律保留事項。

就相對法律保留而言，關係生命身體以外其他自由權利的限制以及重大給付行政，由法律直接規定，也可由法律明確依據的行政命令加以規定。退而言之，行政機關似也有依照「功能最適理論」，訂定「職權命令」的權限。因此，若發布緊急命令，應無所謂行政權凌駕立法權、類似戒嚴、破壞三權分立的問題。

(中時電子報)