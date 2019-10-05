電影《屍樂園》十年前雖未在台上映，但仍是眾多影迷心中的不敗經典，事隔十年正宗續集《屍樂園：髒比雙拼》將在台上映，主角艾瑪史東、伍迪哈里遜、傑西艾森伯格與艾碧貝絲琳全數回歸，當年還是新人或還在打拼的4位主演們，如今都是奧斯卡等級的A咖，讓電影更有看頭。

為讓粉絲一睹2009年的《屍樂園》傳奇，索尼影業將於10月5日（周六）晚間八點起於大直美麗華南面廣場，一連舉辦兩場《屍樂園》戶外電影院，除首度在台公開放映遲來十年的超級神片外，更將邀請影迷們一路從夜晚狂歡到白晝，一起重溫四位奧斯卡金獎卡司當年的狂殺神采。當晚來現場同歡的粉絲們，除能免費參加戶外電影院活動，只要完成指定打卡任務，還可獲得由Deliveroo所提供的超值雙拼美食組合，讓大家有得看有得吃。

伍迪哈里遜（右起）、艾瑪史東、傑西艾森伯格全數回歸。（索尼提供）

即日起只要搶先至合作影城購買《屍樂園：髒比雙拼》首周電影預售票，便能獨家於大銀幕體驗2009年首集《屍樂園》神作。本次合作影城包括：板橋秀泰、站前秀泰、台南新光、In89統領、In89大立、in89豪華、喜滿客絕色、喜滿客夢時代、MLD台鋁及星橋國際。詳細售票資訊請洽相關合作影城詢問。《屍樂園：髒比雙拼》將於10月9日在台上映。

2009《屍樂園》首次戶外放映場次：

l 第一場：10/5 20:30-22:30

l 第二場：10/5 23:00-10/6 1:00

(中時 )