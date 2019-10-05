第54屆金鐘獎以《雙城故事》入圍「戲劇女主角獎」的曾珮瑜，今（5）晚星光大道現身開高衩到腰，氣場超強大，加上長馬尾被網友譽為「紅毯莎拉波娃」。

網友大讚曾珮瑜「紅毯莎拉波娃」。（圖／翻攝自Youtube）

曾珮瑜在《雙城故事》中飾演從小在舊金山獨立自主的台美第二代，一心想親眼目睹故鄉的迷人，決定放下成見尋找自己。

今晚她將和賈靜雯共同角逐「戲劇女主角獎」，一個人走星光大道的她，氣場強大更開高衩到腰，露出長腿，相當吸睛，更被網友形容像網球美女莎拉波娃。

(中時電子報)