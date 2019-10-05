《雙城》曾珮瑜開高衩到腰！氣場強大猶如莎拉波娃 18:472019/10/05 中時電子報 李家穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 以雙城故事》入圍「戲劇女主角獎」的曾珮瑜。（圖／翻攝自Youtube） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第54屆金鐘獎以《雙城故事》入圍「戲劇女主角獎」的曾珮瑜，今（5）晚星光大道現身開高衩到腰，氣場超強大，加上長馬尾被網友譽為「紅毯莎拉波娃」。 網友大讚曾珮瑜「紅毯莎拉波娃」。（圖／翻攝自Youtube） 曾珮瑜在《雙城故事》中飾演從小在舊金山獨立自主的台美第二代，一心想親眼目睹故鄉的迷人，決定放下成見尋找自己。 今晚她將和賈靜雯共同角逐「戲劇女主角獎」，一個人走星光大道的她，氣場強大更開高衩到腰，露出長腿，相當吸睛，更被網友形容像網球美女莎拉波娃。 (中時電子報) #曾珮瑜 #雙城故事 #金鐘獎 #金鐘54 #星光大道 也許您會感興趣 推薦閱讀 金鐘54／九大看點報你知 第一手掌握最強典禮資訊 14:062019/10/05 娛樂 身材超有料！巴鈺深U美胸快彈出 解放介紹「我的長輩」 18:322019/10/05 娛樂 李杏開岔開到肚臍踏金鐘 露東西半球...網：超晃 18:142019/10/05 娛樂 吳姍儒罕見開中門！解放酥胸放話氣死爸 網電暈：好正 17:492019/10/05 娛樂 撇偷吃！阿翔一現身尷尬了 網不買單酸爆：怎麼不是坐BMW 17:592019/10/05 娛樂 驚！KID身材回不去 金鐘紅毯暴肥撞臉余天 18:022019/10/05 娛樂 張軒睿墨綠西裝走紅毯太帥 楊貴媚好怕愛上他 18:142019/10/05 娛樂 「一人一張小燕姐」金鐘54 最狂跨年代打卡洗版 12:172019/10/05 娛樂 先幫他預約「紅毯第一帥」！丁海寅帥登金鐘頒獎 17:112019/10/05 娛樂 謝瓊煖深V性感禮服現身 網傻眼：看不出是《與惡》的媽媽 17:442019/10/05 娛樂 娛樂熱門新聞 王瞳馬俊麟、謝忻阿翔誰比較扯？網友一面倒說… - 娛樂 為何王瞳介入馬俊麟婚姻？她揭諷刺內幕 - 娛樂 手機私密照曝光？ 馬俊麟告白王瞳：死也不分開 - 娛樂 吳姍儒罕見開中門！解放酥胸放話氣死爸 網電暈：好正 - 娛樂 撇偷吃！阿翔一現身尷尬了 網不買單酸爆：怎麼不是坐BMW - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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