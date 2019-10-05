諾貝爾文學獎即將於10日公布。據日本共同社4日報導，在英國博彩公司NicerOdds截至4日的獲獎者預測榜上，出現日本作家村上春樹與多和田葉子的名字。村上以相同賠率排在熱度第3，多和田以相同賠率排在第16，能否出現第3位日本人文學獎得主受到關注。

位居榜首的是加拿大女詩人安妮·卡森（Anne Carson），排行榜上女性排名居前是特色。去年因主辦方瑞典學院爆發性侵醜聞令多名評審離職，以致停頒文學獎。今年將同時公布2018年和2019年的獲獎者。

根據NicerOdds的預測，卡森賠率為1賠5；加勒比海法國海外省瓜德羅普出身的女作家瑪麗斯·孔戴（Maryse Conde）以1比6位居其後：其次為村上和中國女作家殘雪、俄羅斯女作家柳德米拉·烏利茨卡婭（Lyudmila Ulitskaya）、肯尼亞作家恩古齊·瓦·提安哥（Ngugi Wa Thiongo），賠率為1比9。多和田賠率為1比21。賠率熱度與實際獲獎者未必一致。

評審委員會主席安德斯·奧爾森（Anders Olsson）6月說明稱，重視兩名獲獎者的「協調」，稱「比如，避免相同領域的文學，或選出一男一女等」。諾貝爾文學獎也被認為存在考慮地區平衡的傾向。中東及非洲已10年以上沒有獲獎者。日本作家川端康成（1968年）和大江健三郎（1994年）兩人曾獲得該獎。

日本作家村上春樹多年來被視為諾貝爾文學獎的大熱門，卻年年與獎擦身而過。今年該獎一次頒發2座，村上能否得獎又成為話題。

去年5月，瑞典學院前院士佛洛斯坦遜女士的丈夫阿爾諾被爆出性侵至少18名女子，更傳出部分案件就在學院發生。當時學院曾表決是否開除佛洛斯坦遜，然而表決沒有過關。這項結果備受抨擊，加上學院接連爆出洩露得獎者和金融犯罪醜聞，引爆院士辭職潮。瑞典學院後來發表聲明，決定將2018年諾貝爾文學獎得獎者延後到今年宣布。

(中時電子報)