第54屆金鐘獎今（5）晚在國父紀念館登場，由黃子佼擔任典禮主持人，夯劇《我們與惡的距離》風光入圍14項，賈靜雯睽違15年回歸台劇市場，首度角逐視后寶座，被視為奪獎熱門人選，引發許多粉絲期待。《中時電子報》為您整理金鐘54得獎名單，掌握最快得獎資訊。

金鐘54得獎名單如下：

自然科學及人文紀實節目主持人獎：吳奕蓉／幕後有藝思

人文紀實節目獎：藝術很有事

自然科學紀實節目獎：打開社會事件S檔案

(中時電子報)