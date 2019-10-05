郭台銘到三峽幫李縉穎造勢。（王揚傑攝）

郭台銘到三峽幫李縉穎造勢。（王揚傑攝）

前國民黨立委李嘉進之子李縉穎，先後擔任柯文哲、郭台銘幕僚，受郭、柯聯名推薦以無黨籍身分參選新北市第十選區（土城、三峽）立委，是首位掛名「郭家軍」的參選人。今（5）日下午李縉穎在三峽祖師廟舉行造勢大會，郭台銘親自到場，全程力挺。

前國民黨立委盧嘉辰也到場挺郭台銘和李縉穎，盧在台上致詞時毫不避諱，力挺郭台銘，暗指他和李嘉進都是國民黨立委參選人林金結的師父，但國民黨往往在提名時被派系把持，他和李嘉進無話可說，心有戚戚焉。

盧嘉辰說，他和郭台銘結緣於關公，追隨郭董就像追隨關公。媒體問盧嘉辰如此力挺郭董，會不會擔心後果？盧嘉辰簡短表示「順其自然」。

郭台銘在台上力捧李縉穎，稱讚李做事認真、做人清廉，雖然當他的幕僚才4個月，但都比他早起、比他晚睡，4個月的新兵訓練是合格的，之後他開辦的政經學校，李縉穎也會是培訓人員之一。

隨後郭台銘陪同李縉穎在三峽老街掃街拜票，沿途與民眾、商家互動熱絡，遇廟就拜，足足繞行近1個半小時，最後在柯文哲、郭台銘、李縉穎合影的大型競選看板前合影，結束首場造勢。

(中時 )