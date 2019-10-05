結合運動科學與醫療的川岳中醫診所5日在亞洲大學體育館舉辦「2019川岳盃籃球邀請賽」，邀請多所校園及社團等8支隊伍，並認養中市西區大同國小籃球隊，中市千羽家慈善會也捐贈運作基金，為籃球運動發展紮根。

「2019川岳盃籃球邀請賽」由川岳中醫診所主辦，5日及6日於亞洲大學體育館開打，邀請川岳中醫、穿越健身房、中興大學EMBA、中彰投律師公會、東海之友、WUQI、耐斯車庫、以及中國醫藥大學聯隊等隊伍參賽。

川岳中醫診所負責人吳峻青醫師本身是籃球運動愛好者，他表示，川岳中醫診所暨穿越運動訓練中心，整合傳統中醫醫學和現代運動科學，可稱為結合物理治療與運動科學的台灣版的費雪運動中心並提供民眾體態評估與雕塑。

吳峻青表示，近年來國小籃球運動風氣快速發展，而認養位於西區的大同國小籃球隊，並由專業教練康偉珉參與執教，希望藉此帶動國小籃球發展，並規劃在109年成立國小籃球訓練營，投入小學籃球運動發展。

台中市議員張彥彤也積極響應，以千羽家慈善會名義捐贈大同國小籃球隊運作基金，共同為基層運動盡一份心力。

(中時 )