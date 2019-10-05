金鐘54紅毯進行中，瑪莉亞（葉欣眉）和師父胡瓜搭檔主持《歡樂智多星》再度入圍益智及實境節目主持人獎，她這是更是有備而來，以一襲深V爆乳裝驚豔全場，令人難以移開目光。
瑪莉亞穿著超火辣，這次與師父胡瓜、胡瓜兒子胡釋安一同走紅毯，胸前渾圓雪乳隨著她的步伐晃呀晃，畫面超養眼；對於眾人盛讚，瑪莉亞也不忘感謝師父瓜哥平常教導，要她該幽默時候就幽默，該美麗的時候當然也要美麗！
(中時電子報)
金鐘54紅毯進行中，瑪莉亞（葉欣眉）和師父胡瓜搭檔主持《歡樂智多星》再度入圍益智及實境節目主持人獎，她這是更是有備而來，以一襲深V爆乳裝驚豔全場，令人難以移開目光。
瑪莉亞穿著超火辣，這次與師父胡瓜、胡瓜兒子胡釋安一同走紅毯，胸前渾圓雪乳隨著她的步伐晃呀晃，畫面超養眼；對於眾人盛讚，瑪莉亞也不忘感謝師父瓜哥平常教導，要她該幽默時候就幽默，該美麗的時候當然也要美麗！
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