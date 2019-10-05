苑裡在地高中國中部美術班的學子，以「經典小鎮苑裡風華」為主題，創作磚雕展出。（主辦單位提供／陳世宗台中傳真）

2019苑裡磚雕藝術季嘉年華會5日開幕，除在地苑裡高中國中部美術班的學子以「經典小鎮苑裡風華」為主題創作的磚雕展出外，突破以往也展出國外的磚雕，特邀請展出有大陸著名的磚雕重鎮：安徽、蘇州、山西、閩粵等地的青磚磚刻，見識年代久遠工藝傳承與磚雕文化，也有聞名中外的御窯金磚，將展至10月20日。

苗栗縣磚家藝族協會理事長易榮昌表示，推動磚瓦產業文化及磚雕工藝，歷年累積許多磚雕工藝作品及產業文化知識，並轉化為戶外教學的教材，今年藉由相關單位的協助將導覽多語言化及智慧服務，提升服務及創新服務，希望對經典小鎮的觀光促進拋磚引玉，帶動區域的振興及發展有所幫助。

嘉年華會前先進行「戶外教育＆多語言智慧導覽解說」成果發表，縣府博物館科邱館長等，文教與藝術界各代表與會，理事長易榮昌介紹戶外教育計畫推動方式及具體成果，也介紹「說磚道瓦~灣麗磚瓦文物館語言多樣友善環境計畫」的智慧導覽執行成果。

會場有著名的駐館工藝師沈培澤老師在場，展示技藝及解說工藝的手法，易榮昌也預告2020年大陸磚雕將來台做大規模的展出，要增加磚雕的作品來與之增輝，現場也進行苗栗縣立苑裡高中-國中部美術班的磚雕及台中市立大甲文昌國小彩繪體驗。

葉沛晴及林敬順老師分享戶外教學的教案設計的經驗；鍾惠容、曾苡姍、梅雪兒老師也分享參與多語言推動的甘苦與趣味；一起玩智能科技公司也報告主動推播運用在園區資訊提供、展示、遊戲及區域行銷等用途；沈培澤老師也回憶88年開始協助磚雕的一段歷史。

來賓對嘉年華會會場進行磚情茶席請客，安排數個團體音樂及舞蹈表演，讓社區餐與融入產業文化中，深感活動具高質感與豐富性；會中也對參與及推動計畫人員與表演團體等給予頒獎鼓勵，餐後也安排賓客及學生進行「苑裡經典小鎮之旅」。

(中時 )