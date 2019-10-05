金鐘54今(5日)在台北國父紀念館舉行，今年以《我們與惡的距離》奪金鐘視后機率超高的賈靜雯稍早壓軸現身紅毯，她以一襲黑色星星平肩禮服踏上星光大道，爆乳小露事業線，網友也大讚：「女神來了」、「輕鬆成為紅毯第一美」、「賈靜雯有夠美」、「最美人妻」。

賈靜雯這次在《與惡》中飾演失去兒子的女強人母親，戲中心境的改變緊扣觀眾心弦。賈靜雯今一踏上紅毯受訪區就和前一位受訪的吳慷仁擊掌相互打氣，被問到今晚是否有信心奪獎，拿下人生第一個金鐘視后獎座？她笑說剛剛走紅毯時看到大家的歡呼聲，和《與惡》劇組的大家非常開心，非常期待今晚的盛會，相信由主持人佼哥的帶領會非常精彩。

先前賈靜雯曾在訪問中透露「宋喬安」很難演，因為她實際家庭太幸福，她透露拍戲時每天進入家門前會提醒自己把演戲的情緒消化完畢，不能把低落情緒帶回家，她也很謝謝劇組給她空間能回歸賈靜雯的身分，以便切換自如，被問家人有沒有給祝福？賈靜雯笑說只要老公和女兒們現在乖乖在家，不要一直打電話給她、不要讓她太緊張就是最好禮物。

又問賈靜雯今年得獎呼聲高，若得獎要怎麼慶祝？她說自己還沒想好這些，但希望可以跟《與惡》劇組一起分享這份榮耀，很期待跟大家再度碰面。

(中時電子報)