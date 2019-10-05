第54屆金鐘獎今（5）晚在國父紀念館登場，吳慷仁憑《我們與惡的距離》入圍視帝，近來則為了新戲瘦身、曬黑，並理了個大光頭造型，稍早一步上紅毯，就掀起網友熱議，看傻直呼「怎麼變這樣！」
吳慷仁近期為了新戲角色，半個月就狂瘦8公斤，加上又特意曬黑，整個人就是「黑乾瘦」，新造型甚至還嚇到鄰居，敬業態度讓許多網友佩服，而今天他一亮相又搭配留鬍子的模樣，就造成網上一片討論，「好像孫中山」、「根本撞臉國父」、「他接下來是要去演甘地嗎」、「吳慷仁嚇到我了」。
(中時電子報)
第54屆金鐘獎今（5）晚在國父紀念館登場，吳慷仁憑《我們與惡的距離》入圍視帝，近來則為了新戲瘦身、曬黑，並理了個大光頭造型，稍早一步上紅毯，就掀起網友熱議，看傻直呼「怎麼變這樣！」
吳慷仁近期為了新戲角色，半個月就狂瘦8公斤，加上又特意曬黑，整個人就是「黑乾瘦」，新造型甚至還嚇到鄰居，敬業態度讓許多網友佩服，而今天他一亮相又搭配留鬍子的模樣，就造成網上一片討論，「好像孫中山」、「根本撞臉國父」、「他接下來是要去演甘地嗎」、「吳慷仁嚇到我了」。
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