頑童4日在上海簡單生活節開唱，也是團員小春與呆寶靜離婚後，首度公開露面，小春在台上賣力熱唱，似乎沒影響到工作狀態，他們一連嗨唱〈少年董〉、〈騙吃騙吃〉、〈走跳〉等熱門歌曲，引起尖叫，瘦子開心在台上說：「今天跟大家一起在這裡度過，希望接下來的表演你們會喜歡，度過很棒的一天。」而頑童提到參加過蠻多次的簡單生活節，加上這次演出當天的天氣很好，又辦在沙灘旁邊，感覺很舒服，他們說：「因為瘦子上禮拜生日，在台上我們就命令台下的觀眾祝他生日快樂，看到現場觀眾的熱情太興奮了，我們也把喉嚨都給唱破了。」

頑童當天還受邀特地到熱狗的舞台一起合唱〈FLY OUT〉，嗨翻全場，熱狗也獻唱〈Do You Remember〉等歌曲，熱狗說：「忘記是第幾次來了，心情很好。」他今年推出新專輯《廢物》，受到好評，這次也唱了很多新專輯的歌，誠意十足。

頑童的小春在台上嗨唱。（簡單生活節提供）

頑童的大淵在台上嗨唱。（簡單生活節提供）

頑童的瘦子在台上嗨唱。（簡單生活節提供）

(中時 )