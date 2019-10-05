大貨車司機因忘記放下後車斗就開車，半路遇路橋卡住並且車身翹起懸空。（翻攝影片／程炳璋台南傳真）

羅姓貨車司機在工地施工，忘記將大貨車車斗降下就開車離去，貨車從西門路由北向南行駛，高聳的車斗在西門路與公園北路口撞上民德路橋卡住，車身翹起懸空，警方到場處理，羅男試著放下車斗再倒車才脫身。警方依照道路交通管理處罰條例30條1項7款開出罰單。

新北有大貨車撞高速公路隔音牆，台南有大貨車撞路橋，31歲羅男駕駛大貨車到北區一家健身房旁的工地施工，他將車斗升高倒下車上的瀝青，以為工作結束，忘記降下車斗就開車離去。

大貨車頂著高聳車斗一路由北往南行，不料在一所國中門口遇上橫跨馬路的天橋，車斗撞橋後卡住，整個車頭翹起懸空，貨車變成「金雞獨立」動彈不得。

案件發生在學校路口，立刻有人拍照上傳臉書粉絲頁的《台南爆料公社》，引來不少網友創意留言「飛高高」、「貨車也能騎孤輪」、「塔台，准許起飛」、「升天了」諷刺這起誇張車禍。

羅姓司機幸未受傷，警方到場處理時，他嘗試將車斗降下再倒車，終於讓車子脫身而出，因橋身與交通號誌管線都有稍微受損，警方依照道路交通管理處罰條例30條1項7款開出罰單，可處3000至9000元罰鍰。

(中時 )