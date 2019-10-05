羅姓貨車司機在工地施工，忘記將大貨車車斗降下就開車離去，貨車從西門路由北向南行駛，高聳的車斗在西門路與公園北路口撞上民德路橋卡住，車身翹起懸空，警方到場處理，羅男試著放下車斗再倒車才脫身。警方依照道路交通管理處罰條例30條1項7款開出罰單。
新北有大貨車撞高速公路隔音牆，台南有大貨車撞路橋，31歲羅男駕駛大貨車到北區一家健身房旁的工地施工，他將車斗升高倒下車上的瀝青，以為工作結束，忘記降下車斗就開車離去。
大貨車頂著高聳車斗一路由北往南行，不料在一所國中門口遇上橫跨馬路的天橋，車斗撞橋後卡住，整個車頭翹起懸空，貨車變成「金雞獨立」動彈不得。
案件發生在學校路口，立刻有人拍照上傳臉書粉絲頁的《台南爆料公社》，引來不少網友創意留言「飛高高」、「貨車也能騎孤輪」、「塔台，准許起飛」、「升天了」諷刺這起誇張車禍。
羅姓司機幸未受傷，警方到場處理時，他嘗試將車斗降下再倒車，終於讓車子脫身而出，因橋身與交通號誌管線都有稍微受損，警方依照道路交通管理處罰條例30條1項7款開出罰單，可處3000至9000元罰鍰。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。