台中市建設局4日下午在大里區公所進行「大里區公兒23共融式公園統包工程案」簡報時，簡報內容竟然使用簡體字；市議員李天生痛批，政府官方機關簡報使用簡體字，難道「台灣已經被中國統一了嗎」？當場提出強烈指責，並要求市府全面檢討，不得再有類似情形發生。

大里區長鄭正忠說，簡報人沒有事先檢查隨身碟檔案內容，直接將隨身碟插入公所電腦播放系統進行簡報，因沒有選擇字型，結果自動轉檔跳至簡體字，因而出現差錯，並非故意使用簡體字；未來將嚴格要求進行簡報前，應該事先檢查簡報隨身碟檔案資料，避免出錯。

這項簡報，分別由統包團隊報告工程規畫草案，並由身障兒童權利推動促進會會長周淑菁介紹理共融式兒童遊戲設施，不料後者簡報時全部使用簡體字，引起嘩然。

到場參加的市議員李生強烈指責，政府官方簡報，竟然使用簡字體，實在離譜！難道「台灣已經被中國統一了嗎」？他質問是否複製中國檔案報告，是否第一場舉辦，曾經在其他地方發表過嗎？要求當事人提出說明。

簡報人說，她的簡報檔是使用繁體字，只是放映在螢幕上的內容卻出現簡體字，應該是公所電腦播放系統的問題；會議主持人解說，大家拿到的紙本簡報資料確實是繁體字；大里區長鄭正忠當場要求工程人員追查瞭解。

李天生強調，他尊重簡報人，聽取簡報時並沒有立刻制止，問題是當事人態度輕忽，沒有發覺改正，同時如果是複製中國檔案資料，十分不可取，至於政府官方機關在正式場所使用簡體字進行簡報，他要求全面進行清查，未來不得再有同樣情形發生。

(中時 )