郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今（5）日針對「吳郭會」說明，蔡沁瑜表示，在9月28日感恩之旅提到，謝謝吳主席在註銷黨籍時表示的善意，幕僚不排斥安排「吳郭會」，幕僚的態度是「不排斥和任何人見面」。

蔡沁瑜說，郭台銘先生正享受「無黨一身輕」，幕僚建議，不需要排斥與任何人見面，但如果彼此都沒有需求，也不強求。郭台銘現在要做的是，力挺理念相同立委候選人進軍國會，國民黨的家務事，他絕對不會介入。

至於有無聯繫高雄市長韓國瑜？蔡沁瑜表示，「跟誰見面」這件事，「郭台銘」這三個字一直被提起，對我們來說很困惑也很困擾。

蔡說，之前有提到說有三組共同友人要和我們聯繫，到目前為止，並沒有這三組共同友人；後來又說我們開的條件太嚴苛，那是初選的事情了，我們也沒有開出什麼條件要跟他們見面；然後又說現在不需要見面了，坦白講，我們從頭到尾也不認為需要見面；是不是可以讓「郭台銘」這三個字就從他們陣營中消失而去，就不要再提了。

(中時 )