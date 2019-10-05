\享譽國際的指揮大師殷巴爾與北市交合作的第一個樂季，即將登場，將展開連續4場馬勒系列音樂會。殷巴爾表示，演奏馬勒作品，是很好的訓練樂團方式，「當樂團演奏全套馬勒作品之後，整體音樂素質都會有大幅度成長。」

過去殷巴爾任職東京大都會交響樂團首席指揮期間，曾帶領該團演出3次馬勒全集。不過，他幽默表示，若要和北市交演完馬勒全集，也許要到2028年，屆時他也「92歲那樣年輕」了。

殷巴爾表示，馬勒可說是最前衛的作曲家，「馬勒的音樂特別能夠觸動現代人的心，他所身處的世界跟現在一樣充滿危機，有一種不知何去何從的徬徨情緒，所以他的作品不會被時間潮流淘汰。」

今（5）日北市交特別舉辦見面會，讓樂迷和殷巴爾零距離，談到指揮工作，殷巴爾表示，身為指揮的責任，就是透過深讀樂譜與作曲家溝通，理解並忠實傳達作曲家想表達的話語是最重要的，「即使已經演奏了20、30次，我每次仍以全新的視角看待。和樂團的工作也是一樣，在每次排練中都要不斷探索更多新的東西，而不只是重複。」

北市交「殷巴爾的馬勒傳奇」大師系列音樂會首場10月20日《千人交響》音樂會已完售，10月25日將在高雄衛武營國家文化藝術中心音樂廳、10月27日在國家音樂廳演出《馬勒，復活！》，11月3日在台北中山堂演出《天堂之歌》音樂會。

(中時 )