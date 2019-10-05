10月11日為「台灣女孩日」，林務局特別在女孩日前夕，請從事山林工作的女性森林護管員、採種員及司機員下山同聚一堂，讓社會大眾了解女性在山林中的工作實況，更展現無畏挑戰與刻板印象的「女力」，期望藉由女孩們的分享，打破社會大眾的職業性別成見。

林務局肩負保護台灣山林的重要使命，舉凡森林的巡護管理、火災防救、野生動植物保育、造林育苗及採種等，向來被認為粗重、危險，傳統上女性也不被鼓勵參與。

林務局今（5）日舉辦「翻轉女孩-繪製我的人生藍圖」座談會，邀請女性森林護管員、採種員及司機員，與知名作家蔡詩萍對談，分享各自為了保護台灣山林、復育造林及駕駛山地柴油機關車等工作經驗，更播出為本次活動製作的山林女孩工作紀錄短片，鼓勵更多女孩們忠於自我、勇敢追求夢想。

採種員吳佩芬表示，印象深刻的經驗是有次攀樹採種任務，一不小心從快10公尺的樹上墜落，眼裡只看到天空，離樹越來越遠，幸運的是在距離地面1公尺左右被繩子抓住。

花蓮林區管理處護管員汪秀琴也分享自己有次騎檔車巡山時不慎打滑，差點連人帶車摔下懸崖，造成心理陰影；之後在同事的陪伴下，慢慢地重新鼓起勇氣，終能繼續騎著檔車巡山。

羅東林區管理處太平山國家森林遊樂區的蹦蹦車司機員柳怡如則分享，雖然車頭很重，她一度也懷疑自己是否能夠勝任，但嘗試以後才發現不如想像這麼難，看到遊客開心的笑容，就有繼續努力的動力。

林務局長林華慶表示，林務局近年對於森林護管員加強各項專業訓練，人員的專業及安全一直都是林務局相當重視的部分，而今天擔任分享人的女性護管員、採種員或司機員，她們在林業工作中所展現的勇敢、自信及專業，體現了性別並非從事林業工作的限制。藉由這次座談，也盼更深化社會大眾的性別平等觀念。

(中時 )