遊覽車輪胎脫落 砸中國道警察巡邏車 20:192019/10/05 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 遊覽車輪胎脫落砸中後方國道警巡邏車，所幸無人傷亡。(國道警方提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 遊覽車輪胎脫落砸中後方國道警巡邏車，所幸無人傷亡。(國道警方提供／呂筱蟬桃園傳真) 一部遊覽車5日傍晚5時5分，行經國道1號高架北向61.7公里處外側路肩，因右後輪胎脫落，砸中後方一輛國道警方巡邏車，導致巡邏車右側車門受損，所幸遊覽車上的駕駛及乘客共17人，以及巡邏車上2名員警無人傷亡。 事故發生導致遊覽車佔用外側車道，目前事故已排除，針對意外發生原因，警方將對遊覽車駕駛人製作筆錄了解當中。 (中時 ) #遊覽車 #巡邏車 #國道 #事故 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 基隆國道車禍封閉 遊覽車駕駛無生命送醫 11:012019/10/01 社會 遊覽車撞基金交流道橋墩 駕駛送醫不治 12:142019/10/01 社會 南方澳斷橋事故 藍委要港務公司董事長、總經理下台 13:532019/10/02 政治 最新！南方澳尋獲第5具遺體 失聯剩1人 14:392019/10/02 社會 「肉包鐵」好危險 機車族掌握3況保平安 14:552019/10/02 社會 南方澳斷橋事故 蔡英文：如有疏失一定究責 19:402019/10/02 政治 菲律賓教友到斷橋事故現場祈禱追思 盼失蹤同胞儘速尋獲 20:512019/10/02 社會 台灣創新博覽會 啟英高中1金2銀 04:102019/10/04 地方新聞 小貨車爆胎自撞 雪隧一度堵車一小時 09:512019/10/05 社會 車輛請改道！ 台64五股一交流道以北目前全線封閉 17:432019/10/05 生活 社會熱門新聞 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 桃園大掃黑 查18黑槍335子彈 - 社會 直播嗆館長「假流氓」 火鍋店老闆原來是竹聯幫大哥 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 辣女郎大跳豔舞聞乳香 男客「釣具」蚯蚓變鱸鰻 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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