遊覽車輪胎脫落砸中後方國道警巡邏車，所幸無人傷亡。(國道警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

一部遊覽車5日傍晚5時5分，行經國道1號高架北向61.7公里處外側路肩，因右後輪胎脫落，砸中後方一輛國道警方巡邏車，導致巡邏車右側車門受損，所幸遊覽車上的駕駛及乘客共17人，以及巡邏車上2名員警無人傷亡。

事故發生導致遊覽車佔用外側車道，目前事故已排除，針對意外發生原因，警方將對遊覽車駕駛人製作筆錄了解當中。

(中時 )