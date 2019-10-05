瓜類富含鉀及膳食纖維，低鈉且低熱量，有益心血管健康及體重控制，包括苦瓜、胡瓜、絲瓜、冬瓜等都是常民又健康、逛菜場不能錯過的好食材。

苦瓜。圖／康健雜誌

台灣營養基金會董事長黃青真多年前就發現，苦瓜含有可活化轉錄因子PPAR 的成分，這是某些降血脂、血糖藥物的藥理機轉，山苦瓜可能因而具有控制血糖、血脂及抗發炎的作用。尤其，山苦瓜還可促進胰島素分泌及新陳代謝，但降血糖活性會被加熱破壞，因此，整顆山苦瓜連膜帶籽一起打成蔬果汁最有助於降血糖。

師範大學及慈濟大學也分別在苦瓜抗動脈粥狀硬化功能及抑制癌細胞生長的研究上有具體結論，目前已知對肺癌、肝癌細胞有抗腫瘤、抗病毒作用，國外還發現可降低結腸癌病變。亦有研究發現，苦瓜能減少脂肪堆積、促使脂肪細胞的凋亡。

苦瓜的鉀含量高，也有益心血管健康，但衛福部台北醫院營養科主任李佩霓提醒，有腎臟疾病的人代謝鉀功能差，最好酌量食用。

胡瓜。圖／康健雜誌

胡瓜，俗稱大黃瓜，它與小黃瓜類似，含有有機酸，具抗菌力，其中的丙醇二酸能抑制醣類轉化為脂肪，有控制體重效果；胡瓜所含的葫蘆素雖具微量毒性，但能增加體內巨噬細胞的作用，提高免疫力，「一般食用量下對人體無太大影響，」李佩霓說。不過，從中醫角度看，大黃瓜屬涼性食物，胃寒的人及生理期前後要少吃。

絲瓜。圖／康健雜誌

絲瓜熱量低，含有槲皮素、楊梅素、芹菜素等植化素，具抗氧化、抑制發炎效果，可預防粥狀動脈硬化，李佩霓說。

絲瓜也含維生素C、B1、B2、E、K及鉀、鐵、鈣等礦物質。關渡醫院營養師賴怡君指出，每100克絲瓜含有6毫克維生素C，與茄子、黃瓜、洋蔥相當，能保護皮膚、消除斑塊，使皮膚潔白、細嫩，是不可多得的美容聖品，因此，絲瓜水有「美人水」之稱。

絲瓜的鉀含量沒有苦瓜高，較適合腎病患者；但絲瓜也屬平性偏涼食物，易腹瀉者別太常吃。

冬瓜。圖／康健雜誌

李佩霓表示，冬瓜熱量極低、鈉含量也低，可消水腫，它的維生素C含量在瓜類中僅次於苦瓜，有美白功效。冬瓜屬性清熱消暑，也適合在炎炎夏日入菜。中醫認為，冬瓜皮具有消脂利水功效，最好連皮連籽煮湯，營養素才不會流失。

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(中時電子報)