拚連署！前副總統呂秀蓮與南投縣前縣長彭百顯，在喜樂島聯盟等政黨推薦下，以公民連署管道參選參選2020，為力拚連署過關。呂秀蓮積極程度破表，連國民黨桃園市議員「村長」詹江村服務處都收到一堆連署書要求幫忙連署，詹江村直呼：「是誰啊，這麼壞！」

詹江村在臉書表示，「先前網路流傳，幫呂秀蓮連署，出國會被共產黨消失，我的好奇心特別重。」

因此，詹江村決定幫呂秀蓮連署，看看是否出國會被消失。並呼籲「也想要試試看(被消失)的人，歡迎上班時間，來我服務處一同冒險。」

不過，有網友不大捧場表示：「這麼多紙那些剛好可以拿來烤蕃薯。XD. 不要浪費」、「你就把它空白著，寄會去---請他們查收」、「感覺呂×蓮出來選是亂假的，要轉移我們庶民的目標」、「那麼多廢紙加減拿去回收…賺外快不要浪費」。

據前副總統呂秀蓮日前表示，自從投入2020總統大選連署以後，不但得到基層民眾的支持，也獲得各界指標性人物的支持，喜樂島聯盟已在各縣市設立連署站，吸引許多民眾前往連署，已經蔚成一波的連署風潮。她並宣布連署目標達到40萬份連署書，應該不是一件困難的事。

(中時電子報)